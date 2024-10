To że te mityczne "badania" to jest zupełny bezsens to całkowita zgoda.



Co musiałoby się stać żeby tych badań nie przejść?

Zwłaszcza że nawet gdyby zdarzyłaby się przedziwna sytuacja że ktoś badań nie przeszedł, to idzie do innego ośrodka gdzie już przejdzie.

A same badania skonstruowane są tak żeby odsiać osoby niewidome i z silnym upośledzeniem umysłowym.

Reszta przejdzie je bez problemu, zwłaszcza jeśli to jest jakaś kontynuacja.