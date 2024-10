Iracko-kurdyjski gang przemytników przerzucił przez kanał La Manche tysiące nielegalnych imigrantów do W. Brytanii. Kupowali łodzie w Turcji, magazynowali je w Holandii. Zysk na kursie z 50 migrantami wynosił do 100 000 euro. Szefem był Irakijczyk (kierował z celi więzienia we francuskim Hawrze).