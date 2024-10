Ciekawe czy stolarze mogliby założyć kościół wiertła i struga? I robić meble jako elementy kultu tej religii i sprzedawać je za co łaska (ale nie mniej niż... ). I czy fiskus traktowałby ich wtedy jak kościół katolicki czy inne religie? Praktykanci to byliby przyszli "duchowni" tego kościoła. Drelichy odzież religijna. Tokarki, pilarki, szlifierki to elementy wyposażenia świątyni kościoła wiertła i struga. Hala produkcyjna to sam kościół. :D