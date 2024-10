Inflacja jest powyżej 5% więc każdy będzie brał kredyt i lokował w czymkolwiek co nie traci na wartości (np kruszcu, nieruchomości) bo za rok będzie miał do spłaty mniej niż pożyczał, a za 2 lata jeszcze mniej ...



Tylko skąd brać pieniądze na te kredyty? Pewnie jak zwykle NBP do spółki z bankami komercyjnymi wytworzy je z powietrza.

A więcej pieniędzy tworzonych z powietrza to wyższa inflacja.

Wyższa inflacja spowoduje, że kredyt Pokaż całość