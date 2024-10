Do płaczków o ubezpieczenie - pamietajcie że ubezpieczyciele mają całe działy prawne, których głównym celem pracy jest NIEWYPŁACANIE - ja sam miałem sytuację, gdy fundusz odrzucał szkodę bo UWAGA, mieli inną wersję umowy niż ja ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) dopiero gdy wygrzebałem swoje papiery i postraszyłem babkę sądem to pieniądze znalazły się w 1 dzień ¯\(ツ)/¯

a ile starszych ludzi by odpuściło, bo przecież firma ubezpieczeniowa nie kłamie