Już wypływały afery w czasie kampanii Palikota do sejmu, a to że nie płaci organizatorom za wydarzenia, a to kogoś wydymał na czymś innym, nawet własna księgowa go chyba oskarżała.



To było wiele lat temu. Ale nikt nie go ruszał, bo był bardzo uśmiechnięty i miał nad sobą parasol służb.

Generalnie zaczynał biznes od tego, że będąc w radzie nadzorczej spółki produkującej wódkę załatwił udzielenie sobie kredytu przez tą spółkę, za który Pokaż całość