Kilka miesięcy temu Amerykanie podliczyli szacunkowo, że gdyby zebrać do kupy wszystkie łapówki na Ukrainie w celu uniknięcia służby wojskowej, możliwości ucieczki z kraju zebrałaby się kwota podobna lub niewiele mniejsza od ostatniej transzy amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy czyli ok 60mld dolarów.

Wychodzi na to, że Ukraińcy sami mogliby sobie sfinansować dużą część pomocy wojskowej gdyby byli tak samo ofiarni na swój kraj jak na łapówki w celu unikania pójścia na Pokaż całość