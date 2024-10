Przedstawiam państwu prawdziwy rarytas Ford Mondeo 2005 rok w stanie kolekcjonerskim ( cokolwiek to oznacza ) za jedyne 37k. Jedyne co się tu broni to serduszko bo to model ST220 a V6 Duratec ładnie brzmi ale cena i tak z d--y ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■