to jest po prostu niewolniczy ustrój. co z tego ze pracujesz, jak zabiorą ci tyle w podatkach ze potem wszystko musisz kupować na kredyt. I pracodawca dodatkowo tez płaci za to ze cie zatrudnia ! Utrzymujesz jeszcze w ten sposób banksterów. To jest nowoczesna forma przywiązania chłopa do ziemi. Patrząc na to ile kasy idzie na jakieś zusy, opiekę medyczna socjale , zapomogi etc . To może po prostu zróbmy niski podatek Pokaż całość