Tak - to co poniżej to jest przegięcie pały i w zasadzie wyłudzenie - powinno być z całą mocą piętnowane i ścigane, ale jeżeli koleś mieszka poza Warszawą i dostaje ryczałt na mieszkanie, następnie to mieszkanie wynajmuje, zamieszkuje w nim z rodziną, to co jest dziwnego w tym, że zmienia miejsce zameldowania?