W podstawówce (wiele, wiele lat temu) miałem nauczycielkę która molestowała chłopców. Teraz wyjdzie na wolność w 2026 roku. Czy znów zaatakuje?

Nawet potrafiła przy całej klacie pod pozorem zaglądania do zeszytu ocierać się o kogoś cycami albo kroczem. Niektórym uczniom specjalnie zaniżała oceny żeby chodzili do niej na korepetycje. Różne opowieści krążyły co się tam działo.

Wszyscy o tym wiedzieli. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja. A czemu nikt z tym nic nie zrobił? Pokaż całość