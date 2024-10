Wstrzymują się teraz nawet ci, co ich potencjalnie stać na kredyt obecnie. No bo jak w powietrzu wisi 0%, to lepiej poczekać te parę miesięcy i wziąć na 0% niż brać teraz na 8. A że trwa medialna batalia, to wstrzymują oddech wszyscy. W sumie nawet jak kogoś stać za gotówkę to woli poczekać na kredyt 0% i za gotówkę ew. kupić drugie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) albo Pokaż całość