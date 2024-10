No co? Typowy kapitalizm, który według statystyk zabija około 3 miliony ludzi rocznie, dla którego zysk przedkłada się na jakiekolwiek dobro ludzkie, teraz dobrze to widać w przypadku mieszkań i kredytów 0 procent.

Wy nie jesteście dla nich nawet ludźmi a prezes Nestle powiedział nawet kiedyś, że nie każdy powinien mieć normalny dostęp do wody która jest potrzebą niezbędną do przeżycia, tak samo jak i oddychanie powietrzem.