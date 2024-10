Zgadzam się, ale pod warunkiem, że dziennikarze, którzy będą podawać fałszywe lub zmanipulowane informacje pójdą bezwzględne do więzienia. Do tego politycy, którzy nie zrealizują swoich obietnic wyborczych również będą rozliczani w podobny sposób. Czyli nie wywiązywanie się z umowy słownej ze społeczeństwem i pobieranie za to kasy (wypłaty).