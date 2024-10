Wymiotować mi się chce jak widzę tych przekletych polityków. Przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia, kłamią i zostawiają żołnierzy na pastwę losu bo nawet nie wolno im strzelać do bandytów na granicy! Jakby tego było mało okazuje się teraz jeszcze problemy z wyżywieniem i odpoczynkiem. Zresztą z wyżywieniem to już dawno było głośno. Od czasów PiS. Jak widać za PO to samo!