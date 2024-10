Kilka tysięcy osób zgłosiło się do dołączenia do Legionu Ukraińskiego w Polsce - przekazał Radosław Sikorski w trakcie trwającego szczytu NATO.

Niech przeproszą za te kłamstwa i dezinformację. Robili to celowo by oszukać Ukraińców w Polsce, jaka to wspaniała perspektywa. Jak widać, że żaden Ukrainiec nie dał się nabrać na lukrowane kłamstwa Sikorskiego.