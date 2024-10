Nie wierzcie w to, że Ziemia jest okrągła. Nie jest też płaska! Ziemia jest trójkątna, bo wszędzie wykorzystuje się technologie triangulacyjne np. w systemach telekomunikacji, gps i sieciowych. To co wam mówiono w szkołach to kłamstwo! ლ ( ಠ _ ಠ ლ )