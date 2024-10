Polska to urwa kraj z dykty. Pijani myśliwi za postrzelenie ludzi "bo pomylili z dzikiem" odpowiadają z wolnej stopy i dostają grzywny albo co najwyżej zawiasy a w kajdankach wyprowadzają ludka ze zniszczenie ambon. Po co te kajdanki? Otóż one pełnią ważną rolę poniżenia i deprecjacji w oczach innych. Pewnie komendant i prezes sądu rejonowego to też bulwy myśliwskie.



Polscy sędziowie to dyspozycyjne biurwy, tworzące lokalne sitwy i wspierające lokalne grupy interesików Pokaż całość