Jeżeliby tak pójść drogą Kościoła to trzeba by było przyjąć zasadę, że przestępca nie staje przed sądem i nie idzie do pudła, tylko "wyraża skruchę i przeprasza swoje ofiary" po czym udaje się do "sprawowania swoich obowiązków". Dosyć nadzwyczajny sposób pojmowania sprawiedliwości.