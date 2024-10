Ja wiem że opis miał wyjść śmiesznie, ale to zupełnie możliwe.



To są opony do F1, gdzie jak za bardzo pada to się wyścig przerywa i już.

Więc nie ma co testować opon na warunki "za bardzo pada", bo i tak nikt w takich nie będzie rywalizował.

I to nawet nie ze względu na opony, a po prostu na brak widoczności innych aut na torze.