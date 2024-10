Jeszcze raz powtórzę mój komentarz, że jest to ostatni moment, żeby na polskich politykach wymusić blokadę polskich granic na migrantów izraelskich, kiedy będą uciekać. Bo najpewniej wielu z nich wybierze sobie Polskę jako miejsce ewakuacji. Uważam, że trzeba to zatrzymać nim w ogóle ktoś wpadnie na pomysł by ich tu wpuszczać. Niech jadą do USA, Francji, Niemiec lub Rosji.