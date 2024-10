Stara zasada. Dotyczy to rowniez polski. Moga sobie pitolic o zagrozeniu nuklearnym ze strony ruskich ile chca. Mozna to zlewac, dopoki ambasada juesej nie zacznie sie ewakulowac z warszawki. Wowczas, masz max 48h na spier...enie. Ale poki siedza w wawce, to mozna sobie czytac do woli, o tym zagrozeniu nuklearnym. To samo odnosi sie do ewakuacji ambasady z izraela. Widac maja info , ze trzeba sie zawijac