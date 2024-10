Oczywiście Izrael przesadza. Lewactwo na amerykańskich kampusach to teraz zacznie sobie w ramach protestu nie tylko urządzać polowania na Żydów i ryczeć że "hitler miał rację" ale i być może tatuować swastyki na czołach.



Ja tylko czekam aż TVN zacznie znów grzać temat. To byłoby nawet śmieszne. "Na Harvard grupa studentów pobiła grupę Żydów krzycząc >from the river to the sea...<. Co prawda 3 studentów trafiło do szpitala ale władze uczelni twierdzą Pokaż całość