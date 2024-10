Czyli zgodnie z przewidywaniami, nic nie trzeba robić.

Wniosek trafia najpierw do komisji a komisja będzie go rozpatrywać już po wrześniowych obradach, więc we wrześniu nie zdarzą już przegłosować, a najbliższy termin gdy zbiera się Rada Europy to grudzień i dopiero wtedy można poddać wniosek pod głosowanie.



Do tego czasu tymczasowy areszt na 3 miesiące (czyli jakoś od lipca do października) nie będzie miał już żadnego sensu bo już upłynie data po Pokaż całość