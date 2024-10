Debile, przecież wystarczy ten węgiel który importują na z całego świata, podczas pierwszej zmiany , wrzucać do kopalni tak by druga zmiana mogła go wydobywać. I tak plany zrealizowane, premię można wypłacić, spółka pewnie zanotuje zysk (bo przecież ten węgiel był kupiony na pieniądze z budżetu czyli niczyje) a może nawet paru gości z zarządu wybuduje sobie wille.