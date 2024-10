Po wprowadzeniu babciowego - ceny w żłobkach i przedszkolach wystrzeliły, nawet z 450 do 1000 zł.

Po wprowadzeniu bonu turystycznego - skoczyły ceny uslug turystycznych

Po wprowadzeniu kredytu 0% - no nie wiem, co może się stać. Ale wolałbym, by rząd zaprzestał pompowania kasy tam, gdzie nie trzeba.