Bardzo ciekawe, po pierwsze jak robiłam przelew na 100k to nie był od razu robiony tylko do weryfikacji szedł. Po drugie nie da się 360k wypłacić w banku od ręki. Od 30 tysięcy raczej trzeba umawiać wypłatę. Po drugie 35 latka wypłaca kasę funkcjonariuszowy CBŚP? No bitch please, nic tu nie gra :D