My to jednak jesteśmy twardzi. Mimo takich rotacji co 4 lata, we wszystkich spółkach skarbu państwa, różnych placówkach badawczych, czy też na uczelniach wyższych, dalej jesteśmy w miarę rozwijającym się państwem. Ja to się boje co by było jak by te placówki miały plan długo terminowy i dążyły do tego aby być konkurencyjni na rynku światowym, normalnie by PKB wywaliło w kosmos. ( ╥ ﹏ ╥ )