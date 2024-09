"Jak my robiliśmy plan miasta, to zapytaliśmy urbanistów z krajów zachodnich, o to jakie mają wskaźniki zieleni – u nas był socjalizm i nie było wytycznych. Oni nam odpisali, a my wyciągnęliśmy z tego średnią. Powstały dwa ośrodki „zieleni niedzielnej” – jeden to las Dąbrowa nad Zalewem Zemborzyckim, a drugi to górki czechowskie. Funkcja górek miała być ściśle wypoczynkowa, rekreacyjna. Zabudowa tego terenu, w najmniejszym nawet stopniu, nie przeszła nam przez myśl." Pokaż całość