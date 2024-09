Im więcej samobójców tym mniej samobójców.



Co za cuckoldstan, typ byl z nią 12 lat temu, zrobili córkę, ale po 4 latach baba go zdradziła i zrobila dziecko z drugim po czym do niego odeszła.



Cuckold ten przez 8 lat stękał za nią, zamiast zająć sie swoim wlasnym zyciem i znaleźć nową kobietę i zdesperowany zabił jej nowego chlopa i siebie.



Baba Pokaż całość