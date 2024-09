Tak sobie chciałem zweryfikować te dane i tezy, no i znalazłem takową grafikę, którą zamieszczam poniżej. Dane na grafice do 2022 roku, w tym roku mamy w artykule od stycznia do lipca 8647 przypadków, w 2023 roku mieliśmy ich 927 (gdzieś znalazłem).

Zauważcie, że w 2015/16 też był pik zachorowań, nie taki duży jak w tym roku. Z czym mogło to być związane? Może występuje tu jakaś sezonowość?

Nie robiłbym z tego Pokaż całość