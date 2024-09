Naród wybrał, że nie potrzebuje nauki ani postępu - wybory były demokratyczne, więc każdy kto brał w nich udział musi zaakceptować obecny stan rzeczy.



Jak się pozwala środowiskom lewicowym na rządy, to trzeba mieć świadomość, do czego to doprowadzi - nie ma bardziej nienawistnych w stosunku do nauki i postępu ludzi, niż ci z "lewa" którzy na piedestał wynoszą zezwierzęcenie i redukują wartość człowieka do popędów i instynktów, dążąc za wszelką cenę Pokaż całość