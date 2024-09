Ciekawe do jakiego januszexu te owoce jechały i co by zrobił janusz gdyby zobaczył w jakim stanie są te owoce. Składałby reklamację do producenta? Czy olał sprawę, bo kupione po taniości i zrobił z nich dżemy? Powinien być wymóg by wszelkie artykuły spożywcze z Ukrainy lub ich przetwory były specjalnie oznaczane tak by było jasne skąd pochodzą.