Normalnie jak z fotowoltaiką czy piecami gazowymi. Najpierw było kupujcie kupujcie zaoszczędzicie i pomożecie środowisku a potem jebut ucięcie taryf dla prosumentów i zwrot inwestycji z 15 na 30 lat XDDD a gaz ? Zmieniłeś piec jak Sutryk na plakacie powiedział, to masz problem robaku bo zaraz go na złom będziesz musiał oddać. Teraz się za pompy wzięli zapamiętajcie wykopki zanim znowu ktoś z was posłucha dobrej porady jakiegoś ministra lub zapisze Pokaż całość