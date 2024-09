Do tej pory jak widze stare mercedesy, to mam motywację żeby dorobić się takiego. Okularnik to już nie jest to, i w dodatku wadliwy, ale wcześniejsze mercedesy to było złoto. Jak ktoś ma zmysł majsterkowicza, to będzie używał te maszyny przez następne 10może 20 lat... Bardzo wygodne, dobrze zaprojektowane, a OM606 i innych silnikach to nawet nie wspominam, pancerne jednostki |(LEGENDARNE DIESLE).