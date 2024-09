No akurat w Portugalii to protesty często są, o różne sprawy. To kraj, który ma partię komunistyczną, której logo wygląda tak xD. Pamiętam jak zwiedzałem Lizbonę, idę sobie ulicą a tu jeb, sierp i młot, bo jakiś lokal tej partii. No nie powiem, zdziwiłem się.

Tam pod koniec lat 70 była lewicowa rewolucja, podobnie jak w Hiszpanii, jak odpowiednio dyktatorzy Salazar i Franco umarli.