No co? Typowy kapitalizm który utowarawia potrzeby ludzkie w tym podstawowe prawo do czucia się bezpiecznie i w ogóle do posiadania schronienia.



Prawdopodobnie większość z nas do końca życia będzie żarła gruz i miała kredyty - to współczesna forma niewolnictwa.



A Pan deweloper już będzie mieć 10 mieszkanie.



Nie Pokaż całość