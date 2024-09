No za sankcję na NS2 to Trumpa chwalił nawet Sikorski. xDDlatego straszenie Trumpem że jak wygra to odda pół Europy Putinowi jest śmieszne. A to że straszy wyjściem US z NATO to bardzo dobrze bo może w końcu na zachodzie Europy się opamiętają i zaczną poważnie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa naszej części świata.