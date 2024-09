Covid został wykorzystany przez rządy jako pretekst by ograniczyć ludziom prawa obywatelskie, imigracja by skłócić i zubożyć społeczeństwa, ekologia i wojna na Ukrainie są wykorzystywane by zadłużyć kraje i pod tym pretekstem podkręcać podatki dla 'niepożądanych' grup społecznych. Każdy kryzys jest okazją.