Nie czaję jak to niby ma działać.



Kupuję towar za 1000 zł. Jeszcze go nie sprzedałem więc moje koszty to 1000, przychód 0. Nie ma zysku, nie ma podatku.

Powódź niszczy magazyn. Straty 1000 zł.

Wypłacane jest odszkodowanie za całość strat - 1000 zł. Nawet jak to jest normalnym przychodem to po uwzględnieniu kosztów zysk wynosi 0 więcej co tutaj jest to opodatkowania?



No chyba, że towar miałem sprzedać za 1200 zł,