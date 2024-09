Z rzeczy którymi chwalą się w pierwszej kolejności to większość jest już w Firefoksie albo jest właśnie wprowadzanych jak dla przykładu pasek boczny i pionowe karty - można to włączyć w wersji beta. Karty z kontekstem dawno działają a resztę można uzyskać dodatkami. Ale to dobrze, że powstają nowe projekty i coś się dzieje choć chciałbym, żeby mnie zaskoczyli jakimiś prawdziwymi nowościami.