Wierzyć rzecznikom i szefom policji xD przecież ich zadaniem nie jest mówienie prawdy, tylko uspakajanie społeczeństwa, kłamiąc do ostatniego możliwego momentu. Gdyby do ziemi leciała wielka kometa, to oni aż do momentu zderzenia gadaliby że to nic takiego i powiększające się ciało niebieskie na niebie jest niegroźne, żeby nie wywołać paniki i zamieszek