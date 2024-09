Od paru lat szczególnie wschodnia trolnia bije w fundamenty wartości na świecie. Ośmiesza ONZ, WHO, unie, NATO, trybunał w Hadze, kościół. I albo wymyśla powody, a gdy istnieją, to grzeje je niemiłosiernie. Co do podważania ONZ to się jeszcze nasili, bo być może trzeba będzie wprowadzić siły pokojowe na Ukrainę i ma to wyglądać na układ przeciwko rassiji.

Teraz razem z odrzeczy.pl znalazło guru, prezydenta Argentyny.