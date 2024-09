Ludzie złoci,

Toszto pewno se typek wszedł na shodana czy inną wyszukiwarkę niezabezpieczonych kamerek i się zalogował.



Ludzie se myślą że kto tam będzie interesował się moją kamerą nie mam nic do ukrycia, jestem szarakiem - to nie zmieniam haseł lub ustawiam beznadziejne.

A prawda jest taka że masa botów lata i skanuje co się da, indeksuje i próbuje prostych ataków słownikowych.

Potem byle „haksior" z umiejętnościami googlowanie jest w stanie „włamać" na taką kamerkę.