Problem polega na tym, że dużo krajów z dawnego ZSRR zrozumieją po Rosyjsku, nie mówię że wszystko ale na pewno będzie im łatwiej niż po Angielsku. Po Polsku niestety tylko my zrozumiemy. Więc bardziej im się opłaca Rosyjski. Po drugie jest to też efekt, że w Europie prawie wszystkie kraje stawiają na Angielski. Nie raz przecież się widziało tekst "Jak tym czasach można nie umieć Angielskiego" więc po co Konami ma dawać Pokaż całość