Kurdę wesoło tam w tych kościułkach:

"- Wpadli i po prostu go skuli. Wyprowadzili z kaplicy, załadowali do suki i wywieźli do aresztu – wspomina mój rozmówca z seminarium tarnowskiego.

- Za co?

- Za pedofilię i zoofilię w komputerze.

Cichy, spokojny kleryk od trzech lat ściągał i wymieniał się pornografią z udziałem dzieci i zwierząt. - Chodził z nami na wykłady, angażował się w oprawy liturgiczne, pomagał. A jednocześnie oglądał ludzi Pokaż całość