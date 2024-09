Czy to jest potwierdzone info? Bo nie wydaje się być.

Polska wyda w 2024 4,12% a w 2025 4,7% PKB

Rosja zwiększy wydatki do 6,2% PKB



Wyda więc 142mld$ (543mld pln) w stosunku do 186mld pln. Czyli tak luźno licząc Rosja prowadząc wojnę wyda na wojsko 3 razy tyle co Polska w czasie pokoju.



Rosja upada.