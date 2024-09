Czyli w polskich szkołach bez zmian. Pamiętam jak ja chodziłem to oprawcy mieli się świetnie a ofiary to mogły tylko to znosić i przemykać korytarzami z nadzieją, że na tej przerwie nikt ich nie zaczepi. A jak zdarzył się jakiś przypadek, że ofiara oddała to od razu wszyscy na czele z dyrekcją wszczynali interwencję i oczywiście ofiara najbardziej winna. Rodzice oprawców mieli to w dupie, nauczyciele mieli to w dupie, dyrekcja miała Pokaż całość