"{...} Śmiercionośna b--ń – no tak, nie mogło obejść się bez takich sformułowań w petycji. Wzbudzanie emocji, krwawe obrazy – tylko takie argumenty odczytuję z tego dokumentu. Argumentów racjonalnych to ja w tym pomyśle nie wyczytałem żadnych.



Wiele lat temu zamieściłem na blogu artykuł o tym jak często b--ń jest używana do samoobrony. Przez wiele lat na blogu pojawiały się odcinki z cyklu b--ń ratuje życie. To zjawisko wciąż istnieje, nic się Pokaż całość