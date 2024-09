Tam jest magiczne "jeżeli będzie zgoda koalicjantów". Więc na razie wygląda to tak, że:

Pomocy dla kredytobiorców nie ma.

Nic nie wskazuje na to, żeby koalicjanci zmienili zdanie.

Nawet jeżeli wprowadza za rok to dla singli nie będzie.



Jest i będzie bardzo duży sprzeciw społeczny. To się nie zmieni.